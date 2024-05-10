Президент Туркменистана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

К дню Победы в Великой Отечественной войне Президент Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению Президента России Владимира Путина. В качестве почетного гостя глава Туркменистана принял участие в торжествах, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Вместе с лидерами зарубежных государств Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Москве после парада Победы. Торжественную часть мероприятия возглавлял Президент России Владимир Путин.

На церемонии присутствовали Президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

Военнослужащие президентского полка установили к Вечному огню венок из алых роз. Лидеры стран СНГ после этого возложили красные гвоздики и почтили память погибших в войне молчаливым поклоном.

В 2024 году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.