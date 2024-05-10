Представители ООН и посольств в Туркменистане посетили экофабрику в поселке Яшлык

Недавно Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, члены страновой команды ООН, а также представители дипломатического корпуса посетили современную бумажную фабрику NowaEco в поселке городского типа Яшлык в Ахалском велаяте. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Данный ознакомительный визит стал результатом инициативы ООН по развитию партнерства с частным сектором, начатой в 2023 году. Тогда был подписан Меморандум о взаимопонимании между ООН и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана. Меморандум предполагает сотрудничество в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее Целей устойчивого развития (ЦУР). Также в рамках данного сотрудничества была успешно запущена Платформа партнерства ООН и частного сектора как оперативный механизм реализации Меморандума.

Руководство NowaEco ознакомило гостей с миссией компании и её инновационными бизнес-процессами. Особое внимание было уделено принципам устойчивого развития и экологически чистым технологиям, используемым в производстве бумаги.

Компания NowaEco в качестве основного сырья для производства бумаги и картона использует сельскохозяйственные и текстильные отходы, ранее сжигавшиеся или собиравшиеся на пустырях сельскохозяйственными и текстильными производителями по всей стране.

Благодаря внедрению экологически чистой технологии обработки и переработки сельскохозяйственных и текстильных отходов теперь из 290 тыс. тонн отходов стало возможным производить 230 тыс. тонн продукции с добавленной стоимостью: гофрокартона, бумажных пакетов и картона, блокнотов, офисной бумаги формата А4.

Проект создал более 500 рабочих мест для жителей Ахалского велаята, существенно сократил выбросы углекислого газа в двух основных секторах экономики Туркменистана – сельском хозяйстве и текстильной промышленности, внедрил принципы циркулярной экономики на уровне предприятия и на местном уровне, а также поспособствовал реализации Целям устойчивого развития №1, 8, 9, 12, 13 и 15.

ООН и Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана намерены продолжать распространять знания об устойчивой деловой практике на всей территории Туркменистана, а также продвигать в регионах передовой опыт туркменского частного бизнеса, способствующий устойчивому развитию и реализации ЦУР в стране, отмечает источник.