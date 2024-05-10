Посольство Туркменистана провело торжество к 300-летию Махтумкули в Лондоне

В Лондоне состоялось торжественное мероприятие, посвященное 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Мероприятие было организовано Посольством Туркменистана в Великобритании, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

На торжественном мероприятии присутствовали послы иностранных государств, британские парламентарии, представители международных организаций и культурных учреждений, профессора лондонских вузов, в том числе University College London, London South Bank University, SOAS, руководитель The Aitmatov Academy, члены туркменской диаспоры и студенты.

Посол Туркменистана в Великобритании Я.Серяев рассказал о планируемых международных и национальных мероприятиях, посвященных 300-летнему юбилею Махтумкули Фраги в 2024 году. В ходе торжества были прочитаны стихи туркменского классика, а также показаны видеоролики о развитии Туркменистана и творчестве Махтумкули Фраги.

После официальной части гости посетили выставку произведений Махтумкули Фраги, туркменской национальной одежды, украшений и образцов декоративно-прикладного искусства туркменского народа.