Михаил Мишустин поздравил Президента Туркменистана с Днем Победы

И.о. председателя Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил искренние поздравления Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает TDH.

В своем послании Мишустин отметил: «Для народов России и Туркменистана этот день – символ гордости и скорби о тех, кто отважно сражался с нацизмом на фронте и самоотверженно трудился в тылу, приближая Великую Победу. Ценой тягот и лишений наши отцы и деды отстояли свободу и защитили право будущих поколений на мирную жизнь.

Убежден, что добрые традиции боевого братства, взаимопомощи и поддержки, закаленные испытаниями в тяжелые годы войны, и впредь будут служить надежной опорой для развития стратегического партнерства России и Туркменистана».

Кроме того, и.о. председателя Правительства РФ адресовал самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья и долголетия ветеранам – фронтовикам и труженикам тыла, проживающим в Туркменистане.