Дмитрий Медведев поздравил Президента Туркменистана с Днем Победы и поблагодарил ветеранов ВОВ

По случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев направил теплые поздравления Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, сообщает TDH.

В своем послании Медведев отметил героический подвиг советского народа, который на фронте и в тылу ценой неимоверных усилий и жертв приближал разгром нацистских захватчиков на протяжении 1418 дней. Он выразил глубокую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, отдав дань их несгибаемому мужеству, стойкости духа и беззаветной любви к Родине.

«Убежден, что молодые поколения россиян и туркменистанцев будут бережно хранить и приумножать наследие своих героических предков. Братство, закалённое в суровых испытаниях Великой Отечественной войны, останется надежной основой для углубления сотрудничества между Москвой и Ашхабадом в интересах региональной безопасности и стабильности», – подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза РФ передал искренние слова благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, проживающим в Туркменистане, пожелав им крепкого здоровья и благополучия.