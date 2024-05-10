Делегация Туркменистана приняла участие в европейской программе по циркулярной экономике

Туркменская делегация присоединилась к представителям Казахстана, Узбекистана и Таджикистана на встрече в немецком городе Билефельд в рамках проекта ЕС CirculEC. Туркменистан представляли сотрудники Туркменского государственного института экономики и управления, Туркменского государственного института финансов и Академии наук страны.

Проект CirculEC, реализуемый с 2023 по 2026 год, нацелен на развитие инновационных образовательных программ и курсов по циркулярной экономике для обеспечения устойчивого развития в Европе и Центральной Азии. Встреча в Билефельде позволила делегатам обсудить будущие шаги интеграции концепций циркулярной экономики в учебные планы вузов региона.

В рамках двухдневного мероприятия участники ознакомились с деятельностью Университета прикладных наук (Fachhochschule des Mittelstandes) и приняли участие в семинаре по возможностям внедрения курса «Циркулярная экономика» в Центральной Азии. Также были представлены текущие исследовательские проекты, а делегаты разрабатывали идеи в формате дизайн-мышления для интеграции новых знаний.

После Германии туркменская делегация посетила Испанию и Италию для дальнейших консультаций. В Университете Сантьяго де Компостела обсуждалось улучшение преподавания циркулярной экономики, а в Университете Федерико II – разработка инновационной магистерской программы по устойчивому развитию в рамках проекта Erasmus+ CirculEC. Участники выразили надежду на плодотворный обмен опытом и укрепление сотрудничества между регионами.