Делегация Туркменистана обсудила привлечение инвестиций на форуме в Абу-Даби

Делегация Туркменистана во главе с председателем Государственного банка внешнеэкономической деятельности Рахимберды Джепбаровым приняла участие в XIII Международном инвестиционном форуме и выставке в Абу-Даби с 7 по 9 мая, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

Форум ежегодно собирает представителей правительств, бизнес-лидеров, инвесторов и экспертов для решения глобальных вопросов и продвижения инвестиций. В рамках форума туркменская делегация провела ряд двусторонних встреч с партнерами из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и ОАЭ.

На встречах обсудили вопросы развития экономических отношений, эффективного использования природных ресурсов, развития энергетических рынков, привлечения инвестиций в масштабные проекты, а также рассмотрели новые механизмы контактов по повышению производительности на месторождениях, внедрение экологически безопасных производств, инновационных технологий и ноу-хау.