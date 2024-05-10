Глава Казахстана призвал страны-члены ЕАЭС присоединиться к Ашхабадскому соглашению

На юбилейном саммите Евразийского экономического союза, прошедшем в Москве 8 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал государства-члены организации присоединиться к транспортному коридору между Центральной Азией и странами Персидского залива. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

«Для выхода на рынки Персидского залива предлагаем государствам-членам Экономического союза, Казахстан это уже делает, присоединиться к Ашхабадскому соглашению о создании Международного транспортного коридора», — сказал Токаев.

По его словам, главным условием налаживания долгосрочной интеграции является наличие стабильных транспортных связей с внешними рынками.

Соглашение о создании международного транспортного коридора по маршруту Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман было подписано в 2011 году в Ашхабаде. В дальнейшем к соглашению присоединились Казахстан, Катар и Индия.