В Туркменабате прошел симпозиум художников
В Туркменабате состоялся национальный симпозиум художников Туркменистана «Кладезь-разума Махтумкули Фраги».
Организаторами форума выступили Лебапское отделение Союза художников Туркменистана совместно с администрацией города.
В симпозиуме приняли участие мастера искусств из всех велаятов страны и Академии художеств Туркменистана, сообщает МИЦ.
Также участники побывали в медресе «Идрис Баба», месте, где Махтумкули Фраги получил начальное образование.
Затем в рамках форума художники провели творческие встречи в выставочном зале Художественного фонда велаята.