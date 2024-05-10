В Туркменабате прошел симпозиум художников

В Туркменабате состоялся национальный симпозиум художников Туркменистана «Кладезь-разума Махтумкули Фраги».

Организаторами форума выступили Лебапское отделение Союза художников Туркменистана совместно с администрацией города.

В симпозиуме приняли участие мастера искусств из всех велаятов страны и Академии художеств Туркменистана, сообщает МИЦ.

Также участники побывали в медресе «Идрис Баба», месте, где Махтумкули Фраги получил начальное образование.

Затем в рамках форума художники провели творческие встречи в выставочном зале Художественного фонда велаята.