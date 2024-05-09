Президент Туркменистана подарил жителям Ахалского велаята около 200 новых автобусов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию двух важных объектов в Ахалском велаяте – второй очереди Бахерденского цементного завода мощностью 1 миллион тонн цемента в год и водоочистного сооружения в поселке Яшлык производительностью 30 тысяч кубометров воды в сутки.

В ходе своего выступления глава государства объявил о передаче в качестве подарка около 200 новых современных автобусов жителям региона для улучшения пассажирских перевозок.

– Поздравляю всех с открытием второй очереди цементного завода Bäherden в Бахерденском этрапе Ахалского велаята, водоочистного сооружения в посёлке Яшлык этрапа Ак бугдай Ахалского велаята, а также с передачей жителям региона современных автобусов в качестве подарка, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.