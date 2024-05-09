Президента Туркменистана с Днем Победы поздравил Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное послание главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, сообщает TDH.

«9 мая – общий для наших народов праздник, который навсегда вошёл в историю как символ беспримерного героизма, доблести и самоотверженности фронтовиков и тружеников тыла в борьбе с фашизмом за свободу и независимость.

В этот светлый день мы чтим и бережно храним память о подвиге наших героев, всех тех, кто ценой своей жизни защищал Родину, отдаём дань уважения тем, кто после войны поднимал из руин разрушенные города и сёла.

Убеждён, что дружба и непоколебимое единство наших народов, стоявших плечом к плечу на фронте, прошедших тяжелейшие испытания военных лет, всегда будут прочной основой для укрепления и дальнейшего развития межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Сердар Гурбангулыевич, всем ветеранам войны и труженикам тыла, всему братскому народу Туркменистана счастья и благополучия», – говорится в сообщении Ильхама Алиева.