Президента Туркменистана с Днем Победы поздравил Александр Лукашенко

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное послание главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, сообщает TDH.

«9 мая – объединяющая дата для народов наших стран, которые, сражаясь в едином строю против нацизма, отстояли право на жизнь и свободу для грядущих поколений. Победили, потому что были вместе.

Время не властно над мужеством и силой духа героев Отечества. Мы перед ними в неоплатном долгу и должны хранить немеркнущий огонь памяти об их подвиге, не допустить повторения подобных кровопролитных событий.

Убеждён, что братская дружба народов Беларуси и Туркменистана, прошедшая через тяжёлые испытания тех страшных лет, будет служить надёжным фундаментом для расширения долгосрочного и плодотворного сотрудничества.

От всей души желаю Вам, уважаемый Сердар Гурбангулыевич, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а жителям Туркменистана – мирного неба и процветания», – адресует послание Александр Лукашенко.