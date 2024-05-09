Президента Туркменистана с Днем Победы поздравил Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, сообщает TDH.

«9 мая в наших странах с безмерной благодарностью вспоминают о мужестве, стойкости и самоотверженности отцов и дедов, которые плечом к плечу доблестно сражались на поле боя с жестоким врагом и трудились в тылу, приближая победу над нацизмом.

Убеждён, что славные традиции дружбы и взаимовыручки, закалённые в те нелёгкие годы, будут и впредь служить надёжной основой для развития отношений стратегического партнёрства между Россией и Туркменистаном.

Прошу Вас передать ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в вашей стране, слова благодарности и сердечные поздравления, пожелать им доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни», – говорится в послании Владимира Путина.