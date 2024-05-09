Президента Туркменистана с Днем Победы поздравил Шавкат Мирзиёев

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, сообщает TDH.

«От всей души искренне поздравляю Вас и братский туркменский народ с 79-й годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Эта дата чествует ту историческую и Великую Победу, обеспеченную благодаря непреходящей дружбе между нашими странами, беспримерному мужеству и неукротимой настойчивости наших народов в борьбе за мир и стабильность.

Помнить о мужестве и отваге героических предков, самоотверженно сражавшихся на полях сражений в те трагические годы, беречь священную память о наших воинах, павших смертью храбрых на войне, и проявлять особое внимание и заботу о ветеранах является нашим общим долгом.

Уверен, что наши народы, издавна являющиеся добрыми соседями и друзьями, и впредь будут прославлять Великую Победу, достигнутую благодаря мужеству и стойкости предков, и прививать их героизм и несравненный патриотизм подрастающему поколению как истинный пример проявления чести и достоинства.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, больших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому туркменскому народу – мира и процветания», – подчеркивает Шавкат Мирзиёев.