Президента Туркменистана с Днем Победы поздравил Эмомали Рахмон

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил поздравительное послание главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, сообщает TDH.

«Славная дата 9 мая является символом беспримерного подвига и доблести наших народов. В этот день мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших, с чувством гордости и благодарности вспоминаем мужество, героизм и самоотверженность наших предков, которые плечом к плечу ковали Великую Победу на полях сражений и в тылу.

Уверен, что добрые традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки и в будущем будут служить делу укрепления позитивной динамики развития сотрудничества между Таджикистаном и Туркменистаном в русле углублённого стратегического партнёрства.

Желаю Вам, уважаемый Сердар Гурбангулыевич, здоровья и успехов, а дружественному народу Туркменистана – мира и благополучия», адресует в послании Эмомали Рахмон.