Новый детский сад на 320 мест появится в Бюзмейинском этрапе Ашхабада

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, согласно которому хякимлику Ашхабада разрешено заключить контракт с хозяйственным обществом «Berk Gala Gurluşyk» на проектирование, строительство и благоустройство прилегающей территории дошкольного учреждения на 320 мест, сообщает TDH.

Детский сад будет возведен по улице Сенагат в Бюзмейинском этрапе Ашхабада. Строительные работы должны начаться в мае 2024 года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2025 года.