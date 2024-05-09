В Туркменистане ветеранам ВОВ вручили подарки

В Туркменистане согласно Указу Президента Туркменистана в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов ветеранам во всех велаятах страны и городе Ашхабаде в торжественной обстановке были вручены денежный подарок в размере 200 манатов и ценные подарки с пожеланиями крепкого здоровья и бодрости духа.

Так, к жителю села Гозган Каахкинского этрапа 99-летнему ветерану Ата Тутлыкову пришли представители хякимликов велаята и этрапа, общественных организаций, военные, молодёжь, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Приближал славный день Победы и ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Оразгулы Мухаммедов из города Кизыларват. Сегодня ему уже далеко за 90, но он помнит трудные дороги войны.

Все тяготы военных лет сполна довелось испытать Кошеку Солтанмырадову, ныне проживающему в городе Губадаг Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята. Он в восемнадцать лет добровольцем ушёл на фронт. О героическом прошлом свидетельствуют многочисленные награды, украшающие грудь ветерана. Таким же авторитетом в этрапе пользуется и житель генгешлика Човдур Болдумсазского этрапа Язек Уразов. Он ушёл на фронт в 1943 году, отважно сражался в составе стрелковой роты. Вернувшись с фронта, достойно трудился на благо Родины.

В дом ветерана Ивана Васильевича Агупова с поздравлениями пришли представители велаятского, Туркменабатского городского хякимликов, общественных организаций.

Особое внимание в эти дни и ветерану тыла, жителю города Туркменабата Бабакулы Ачилову, детство и юношество которого пришлись на годы войны. Вместе со сверстниками в 11 лет он трудился, помогая старшим. А потом сорок два года отдал мирному труду, проработав на предприятии железобетонных изделий.

В Марыйском велаяте поздравили ветеранов войны:

Ашира Овездурды – жителя генгешлика Сарыязы Тахтабазарского этрапа;

Айдогды Амадыева – жителя генгешлика Пешанали Марыйского этрапа;

Шамы Абдыева – жителя города Иолотань Иолотанского этрапа.

Все ветераны выразили искреннюю признательность главе государства за неустанную заботу и внимание к старшему поколению.