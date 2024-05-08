10 новых девятиэтажных жилых домов возведут в жилом массиве Ашхабада

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, разрешив министерствам, ведомствам и хякимлику города Ашхабад заключить с местными строительными предприятиями контракты на проектирование и строительство в столичном жилом комплексе Парахат-7 современных 4-х девятиэтажных жилых домов по 36 квартир, 4-х девятиэтажных жилых домов по 54 квартиры и 2-х девятиэтажных жилых домов по 72 квартиры в каждом с благоустройством прилегающих территорий, сообщает TDH.

Документом предписано начать строительные работы в мае 2024 года и сдать объекты с полной готовностью к эксплуатации в сентябре 2026 года.