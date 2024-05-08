Туркменистан и Австрия укрепляют культурные связи

В МИД Туркменистана состоялась встреча между заместителем министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой и главой Туркмено-Австрийского общества Недой Бергер, в ходе которой стороны отметили высокий уровень сотрудничества между двумя странами, особенно в области культуры. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

На встрече были подчеркнуты плодотворное и эффективное взаимодействие Туркменистана и Австрии в культурной сфере. Особо выделены мероприятия с участием деятелей культуры и искусства двух стран, такие как регулярно проводимые в Туркменистане Венский бал и концерты Туркмено-Австрийского симфонического оркестра «Галкыныш».

Кроме того, собеседники обсудили участие австрийской стороны в мероприятиях, посвященных 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.