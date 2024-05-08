Президент Туркменистана открыл вторую очередь Бахерденского цементного завода

8 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии ввода в строй второй очереди Бахерденского цементного завода мощностью 1 миллион тонн цемента в год, передает TDH.

Бахерденский цементный завод, введённый в эксплуатацию в феврале 2005 года, является одним из крупнейших подобных предприятий в Центральноазиатском регионе. Здесь выпускаются наиболее востребованные марки цемента, которые обеспечивают высокие темпы ведущегося в Туркменистане строительства.

Вторая очередь промышленного гиганта построена в соответствии с Постановлением главы государства индивидуальным предприятием Beýik-Bina. К работе также была привлечена крупнейшая германская инжиниринговая компания KHD Humboldt Wedag, которая поставляет оборудование и оказывает услуги, включая проектирование процессов и управление проектами для мировой цементной промышленности.

Новый завод оснащён передовым оборудованием от ведущих мировых производителей, что позволит выпускать высококачественный цемент востребованных марок ПЦ-400, ПЦ-500, ПЦ-600 и сульфатостойкий портландцемент, более устойчивый к внешним природным и агрессивным химическим факторам.

Особое внимание при строительстве объекта было уделено экологичности производства и соблюдению всех необходимых норм.

Напомним, в марте этого года Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии ввода в строй второй очереди Лебапского цементного завода мощностью 1 миллион тонн цемента в год в Койтендагском этрапе Лебапского велаята.