Посол Туркменистана в Москве принял участие в инаугурации Владимира Путина

7 мая Посол Туркменистана в Москве Эсен Айдогдыев по приглашению российской стороны принял участие в торжественной церемонии вступления в должность президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает МИЦ.

«Участие главы туркменской дипломатической миссии в этом значимом государственном мероприятии подчеркивает важность, которую придают Туркменистан и Россия последовательному развитию отношений углублённого стратегического партнёрства между двумя странами, обоюдную готовность к упрочению уз дружбы, добрососедства и взаимопонимания», — отмечается в сообщении Посольства Туркменистана.