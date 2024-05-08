Посольство Малайзии в Ашхабаде приглашает туркменские компании принять участие в международной выставке МНАЗ-2024

Посольство Малайзии в Ашхабаде сообщает о проведении 20-й Малайзийской международной выставки халяль (МНАЗ) , которая пройдет в Куала-Лумпуре с 17 по 20 сентября 2024 года.

МНАЗ является ведущей платформой для международного и местного бизнеса, где представлены халяльные продукты и услуги из различных секторов, включая:

Продукты питания и напитки

Фармацевтические препараты

Медицинское оборудование

Финансы

Мода

Средства личной гигиены и косметика

Зеленые технологии

Мусульманский туризм

В рамках выставки также будет проходить 20-я конференция МНАЗ, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы халяльной индустрии. Малайзийская корпорация развития внешней торговли (МАТКАОЕ), национальное агентство по содействию торговле Малайзии, также организует Международную программу поиска поставщиков (1МЗР). 1МЗР — это заранее организованные встречи между международными покупателями и малазийскими экспортерами, которые будут проходить как в офлайн, так и в виртуальном форматах.

Туркменские бизнес-компании, заинтересованные в участии в связаться с Посольством Малайзии в Ашхабаде по телефонам +993 12 468421 / +993 12 468422.

Электронная почта: mwashgabat@kin.gov.my.