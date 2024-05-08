Одиннадцать вузов Туркменистана вошли в престижный рейтинг университетов Азии THE

Одиннадцать вузов Туркменистана включено в рейтинг университетов Азии — Times Higher Education (THE) Asia University Ranking 2024 со статусом «репортер».

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», в это число вошли:

Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммета Азади; Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана; Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана; Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана; Международный университет гуманитарных наук и развития; Инженерно-технологический университет имени Огузхана; Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди; Государственный энергетический институт Туркменистана; Туркменский государственный архитектурно-строительный институт; Туркменский государственный институт экономики и управления; Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева.

В целом, в рейтинговую таблицу 2024 года включено 1127 азиатских университетов из более 30 стран. Asia University Ranking составляется ежегодно международными экспертами британской организации THE на основе 18 показателей эффективности, отражающих основные задачи университетов, такие как преподавание, исследования, передача знаний, международные перспективы.