Консул Туркменистана почтил память героев Великой Отечественной войны в Астрахани

В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне российские и иностранные дипломаты, аккредитованные в Астраханском регионе, возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь славы» в Братском саду Астрахани. Об этом сообщает туркменское диппредставительство в Астрахани.

Торжественную церемонию возглавили сотрудники представительства МИД России в регионе. К ним присоединились консул Туркменистана Гадам Иламанов, а также коллеги из дипломатических миссий Ирана и Казахстана, функционирующих на территории Астрахани. Объединенная делегация дипкорпуса отдала дань уважения героям Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие также представители министерства внешних связей Астраханской области. В напутственном слове они подчеркнули важность сохранения исторической памяти и передачи ее из поколения в поколение как залога мирного будущего.