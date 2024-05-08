В Туркменистане пройдет летняя сессия экзаменов по французскому языку DELF/ DALF 2024
Французский институт в Ашхабаде объявил о проведении летней сессии экзаменов DELF/DALF 2024, которая состоится с 1 по 5 июля.
Подготовительные курсы будут организованы с 1 по 30 июня при условии достаточного количества записавшихся:
- 2 урока по 2 ч в неделю для взрослых;
- 2 урока по 1,5 ч в неделю для подростков.
Желающие могут с понедельника по пятницу с 14 :00 до 19:00 записаться и оплатить за:
- подготовительные курсы до 27 мая;
- экзамены до 14 июня.
Для записи при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (заграничный паспорт или свидетельство о рождении).
Телефон: (+99312) 36 83 71 (с понедельника по пятницу с 14 :00 до 19:00).