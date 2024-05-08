В Туркменистане при участии Президента страны запустили новое водоочистное сооружение

Сегодня в этрапе Ак бугдай Ахалского велаяте Туркменистана состоялся торжественный ввод в эксплуатацию Яшлыкского водоочистного сооружения. Мощность нового объекта составляет 30 тысяч кубометров очищенной воды в сутки. В церемонии открытия принял участие Президент Сердар Бердымухамедов, передает TDH.

Реализация подобных проектов является частью Национальной программы по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года. При этом одной из ключевых задач определено обеспечение туркменистанцев чистой питьевой водой.

В Туркменистане уделяется неослабное внимание совершенствованию подходов к управлению водными ресурсами и их охране, созданию дополнительных запасов воды, улучшению водоснабжения городов и сёл, увеличению ёмкости водохранилищ, пропускной способности рек, оросительных и коллекторных сетей. В этих целях претворяются в жизнь профильные проекты, для отрасли приобретаются специализированные техника и оборудование новейших модификаций, комментирует Государственное информационное агентство Туркменистана.