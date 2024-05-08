В Ашхабаде с Днем Победы поздравили ветеранов и тружеников тыла

В Ашхабаде прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Оно состоялось во Дворце «Мекан» при участии представителей различных министерств, ведомств и общественных организаций, передает МИЦ.

На мероприятии звучали музыкальные произведения, напоминавшие присутствующим о тяжелых годах войны и подвиге тех, кто отстоял мир и свободу.

В годы Великой Отечественной войны Туркменистан стал прибежищем для эвакуированных из блокадных городов, здесь развернулись госпитали, а формирования из туркменских воинов вроде 33-й отдельной минометной бригады и стрелковых дивизий прославились своим героизмом.

Более 300 тысяч туркменистанцев приняли участие в боевых действиях, многие из них были удостоены высших наград, в том числе звания Героя Советского Союза и ордена Славы. Немалый вклад внесли и труженики тыла, обеспечивавшие фронт всем необходимым и пожертвовавшие более семи тонн золотых и серебряных украшений на строительство танков и самолетов.

В современном Туркменистане ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица имеют право на социальные льготы, включая бесплатные коммунальные услуги и приоритетное медицинское обслуживание.