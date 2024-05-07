23 медали международного турнира завоевали каратисты из Туркменистана

23 медали различного достоинства завоевали туркменские спортсмены на завершившемся в Ургенче первом международном турнире по карате (WKF) «UZBEKISTAN OPEN 2024».

Соревнования собрали 293 участника из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщает «ЗВ».

В состав команды Туркменистана вошли 74 спортсмена, 7 тренеров и 10 рефери. По итогам всех видов программы в активе туркменской сборной – 5 золотых, 5 серебряных и 13 бронзовых медалей.

В итоговом медальном зачёте сборная Туркменистана заняла третье место. Команду Туркменистана к этим соревнованиям готовил тренерский дуэт в составе Айдына Чарыева и Игоря Рахимова.