Тутоводы Туркменистана наращивают производство шелкопряда

В Дашогузском велаяте Туркменистана продолжает расширяться площадь тутовых плантаций и растет число аграриев, занятых разведением тутового шелкопряда. Тысячи арендаторов в этом году заключили контракты на поставку сырья для текстильной промышленности страны, сообщает МИЦ.

На сегодняшний день тутовые насаждения в регионе занимают более 2 тысяч гектаров. Дашогузский велаят обладает всеми необходимыми условиями для успешного развития шелководства, в том числе наличием десятков специализированных инкубаториев. В текущем году запланирована заготовка 500 тонн коконов шелкопряда.

В ходе выкормки гусениц особое внимание уделяется созданию оптимальных условий — регулированию температуры, влажности, воздухообмена и освещения в выкормочных помещениях.

Основной объем коконов будет произведен в этрапах Шават и Акдепе — 800 тонн ценного сырья. Аграрии Гёроглынского этрапа намерены поставить не менее 71 тонны, а земледельцы Болдумсазского этрапа — 71 тонну шелкопряда.