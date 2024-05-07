Туркменские преподаватели изучили передовые средства обучения в Германии

Представители Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди посетили Германию для ознакомления с новейшими техническими средствами обучения и лабораторным оборудованием ведущих мировых производителей, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

В настоящее время ведется строительство новых учебных корпусов института. Специальная рабочая комиссия обеспечит их современными средствами преподавания и оборудованием. Хозяйственное общество Nahal, занимающееся строительством, организовало поездку преподавателей в Германию для изучения возможностей поставки технических средств обучения.

Делегация посетила компании Phywe, G.U.N.T. Gerätebau GmbH и LD Didactic в Геттингене, Гамбурге и Кельне. Специалисты представили историю фирм, новейшие разработки и продемонстрировали возможности оборудования, включая проведение онлайн-конференций и презентаций для вузов Туркменистана.

Туркменские преподаватели рассказали о преобразованиях в системе образования страны по инициативе Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Немецкие компании выразили готовность поставлять технические средства обучения и лабораторное оборудование в вузы Туркменистана.