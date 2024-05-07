Туркменские мастера приняли участие в международном фестивале ювелиров в Бухаре

Туркменские ювелир Говхер Нурыева и дизайнер Дженнет Гарлыева представили свои работы на втором Международном фестивале золотошвейного и ювелирного дела, проходящем в узбекском городе Бухара, пишет МИЦ.

Нурыева продемонстрировала гостям фестиваля свои ювелирные изделия. Гарлыева же представила коллекцию одежды, созданную совместно с узбекским производителем шелка Азизом Муртазаевым.

В рамках фестиваля запланированы различные выставки, музыкально-театральные представления, а также научно-практическая конференция на тему «Перспективы развития традиционного золотошвейного и ювелирного искусства».