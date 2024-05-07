Туркменские киберспортсменки победили соперниц из Ирана в товарищеском турнире по Counter Strike

Женская сборная Туркменистана по киберспорту одержала победу со счетом 2:0 над командой Ирана в товарищеском турнире по Counter Strike. Этот матч был организован в рамках подготовки национальной команды к предстоящему чемпионату мира по киберспорту.

Председатель Национальной федерации электронного спорта Туркменистана Мекан Эебердыев отметил: «Федерация приложила значительные усилия для качественной подготовки женского состава, и на данный момент мы с уверенностью можем сказать, что наша сборная твердо намерена продолжать покорять вершины профессионального киберспорта».

Матчи, проходившие в онлайн-формате BO3 (Best of 3 – игра до двух побед), привлекли внимание киберспортивного сообщества не только высоким уровнем игры, но и мастерством игроков.