Туркменистан остается лидером по дешевизне дизельного топлива в ЦА

По данным авторитетного портала Global petrol Prices (GPP), Туркменистан занял лидирующую позицию в Центральной Азии по низким ценам на дизельное топливо по состоянию на 29 апреля 2024 года, передает МИЦ.

Стоимость одного литра дизельного топлива в стране составляет всего 0,28 доллара США.

В рейтинге дешевого дизельного топлива среди стран Центральной Азии за Туркменистаном следуют Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Примечательно также, что Туркменистан занимает седьмое место в мировом масштабе по самым низким ценам на данный вид топлива.