Представлен проект павильона Туркменистана на Expo 2025 в Осаке

Оргкомитет Всемирной выставки Expo 2025 в Осаке продемонстрировал предварительный дизайн национального павильона Туркменистана, над которым работает хозяйственное общество Belli, сообщает МИЦ.

Согласно обнародованным изображениям, павильон будет оформлен в эко-стиле с национальными орнаментами, световыми панно и образами, отсылающими к Великому Шелковому пути. Тема павильона — «Вдохновляя на лучшее будущее».

«Здесь вы можете познакомиться с туркменской культурой, историей и устойчивым экономическим развитием», — указали организаторы выставки Expo 2025 Osaka Kansai при публикации дизайн-проекта.

Представленная версия павильона пока является предварительной. Проект будет дорабатываться вплоть до открытия выставки 13 апреля 2025 года. Национальный день Туркменистана на Expo запланирован на следующий день после церемонии официального открытия — 14 апреля.