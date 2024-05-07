Посол Туркменистана почтил память героев Великой Отечественной войны в Минске

Посол Туркменистана в Беларуси Назаргулы Шагулыев принял участие в церемонии возложения цветов на аллее Дружбы в музейно-парковом комплексе «Победа» в Минске, сообщает МИЦ.

В мероприятии приняли участие члены Совета постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ при уставных и других органах Содружества.

Заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов в своем выступлении на церемонии подчеркнул, что беспрецедентный подвиг героев Великой Отечественной войны никогда не будет забыт.