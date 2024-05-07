В Италии прошла встреча посла Туркменистана и главы отдела кадров ФАО

В Риме состоялась встреча Посла Туркменистана в Италии Тойлы Комекова с руководителем отдела кадров Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Сержем Накузи. Об этом сообщает издание centralasia.news со ссылкой на МИЦ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об организации стажировок для работников отраслевых структур Туркменистана в различных направлениях ФАО, а также подготовки профессиональных кадров в направлениях сельского хозяйства, управления водными ресурсами, борьбы с изменениями климата и опустыниванием.

Напомним, что в марте этого года вице-премьер Рашид Мередов обсудил перспективы сотрудничества с президентом Международного фонда сельскохозяйственного развития Альваро Ларио.