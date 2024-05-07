В Ашхабаде прошел фестиваль гитарной музыки в память об Исламе Бабаеве

В память о выдающемся туркменском гитаристе Исламе Бабаеве по уже сложившейся традиции в Малом зале Туркменской национальной консерватории имени М.Кулиевой состоялся фестиваль гитарной музыки, где выступили юные исполнители.

Концертная программа состояла преимущественно из туркменских национальных мелодий: Nar agajy, Çoh derde goýan ýarym, Meleguş и других.

Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век». Сборник известных произведений туркменской народной музыки для гитары регулярно пополняется благодаря деятельности старшего преподавателя ТНК Мурада Курбанова и преподавателя 3-й ашхабадской музыкальной школы Лейли Насыровой.

Открыло концерт произведение Ислама Бабаева Bahar heňi, прозвучавшее в исполнении воспитанников Специальной музыкальной школы-интерната при ТНК. Также своими талантами на сцене блеснули учащиеся столичных детских музыкальных школ №3, №4 и №5, студенты Туркменской национальной консерватории.

Имя Ислама Бабаева прочно вписано в историю туркменского музыкального искусства. Открыв классы классической гитары в музыкальном училище и консерватории, он внес весомый вклад в становление и развитие национальной гитарной школы. Фестиваль гитарной музыки – ежегодное мероприятие, которое организуют его последователи.