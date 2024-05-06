Туркменистан и ПРООН укрепляют партнерство в сфере здравоохранения

В рамках заседания Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН» Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана (МЗМПТ) и Программа развития ООН (ПРООН) подписали «Соглашение о закупке медицинской продукции для контроля инфекционных болезней в 2024–2025 годах». Этот крупный проект с бюджетом свыше 34 миллионов долларов США, полностью финансируемый правительством Туркменистана, демонстрирует приверженность страны укреплению национальной системы здравоохранения.

Основной целью проекта является обеспечение всеобщего доступа населения к качественным услугам по борьбе с туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями. Для ее достижения предусмотрены следующие ключевые меры:

Бесперебойные поставки высококачественных препаратов и расходных материалов для лечения туберкулеза, болезней репродуктивной системы, кожных заболеваний, вирусного гепатита С, а также для служб тестирования на ВИЧ и безопасного переливания крови.

Повышение квалификации медицинских работников для улучшения качества предоставляемых услуг.

Обеспечение плавного перехода мероприятий Национальной программы по борьбе с туберкулезом, финансируемой Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, на полное государственное финансирование к 2027 году, гарантируя ее непрерывность, высокое качество и долгосрочную устойчивость.

В рамках нынешнего проекта будут расширены достижения предыдущих лет и продолжены поставки современных диагностических тестов и лекарственных препаратов от инфекционных заболеваний. Помимо обеспечения лечебного процесса, планируется внедрение новых технологий, совершенствование мер по инфекционному контролю, оказание технической помощи и сервисного обслуживания.

– Инвестиции в сферу здравоохранения являются ключевым фактором для достижения Целей устойчивого развития. В ПРООН мы привержены сотрудничеству с правительством Туркменистана и партнерами по развитию для обеспечения здорового образа жизни и благополучия для всех. Мы укрепляем и поддерживаем устойчивость широкого спектра медицинских услуг, необходимых для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения в Туркменистане, посредством многосекторального подхода с акцентом на права человека и гендерное равенство, – отметил Томица Паович, заместитель постоянного представителя ПРООН в Туркменистане.

Сотрудничество ПРООН и МЗМПТ в области общественного здравоохранения имеет многолетнюю историю, особенно активно оно развивается с 2010 года, когда Страновой офис ПРООН был назначен основным получателем гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на реализацию программы по борьбе с туберкулезом. В частности, в сфере контроля инфекционных заболеваний совместная работа ведется с 2016 года, в результате которой уже реализовано четыре проекта на общую сумму 35 миллионов долларов США.