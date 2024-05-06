Туркменистан и ПРООН модернизировали 114 лабораторий для улучшения медобслуживания в стране

В рамках проекта по укреплению клинико-лабораторной службы национальной системы здравоохранения, финансируемого правительством Туркменистана и реализуемого Программой развития ООН (ПРООН), успешно завершена модернизация лабораторий в Ахалском велаяте и Ашхабаде.

В 10 клинических лабораториях Ахалского велаята и 28 лабораториях туркменской столицы установлено современное оборудование для проведения широкого спектра анализов, включая общий и биохимический анализы крови, исследования свертываемости крови, анализ мочи, микроскопические исследования и другие виды диагностических тестов. Лаборатории также обеспечены необходимыми расходными материалами и реактивами.

Ранее аналогичные мероприятия по модернизации лабораторий были успешно реализованы в Марыйском (19 лабораторий), Лебапском (27 лабораторий), Дашогузском (16 лабораторий) и Балканском (14 лабораторий) велаятах. Таким образом, в рамках проекта оснащены современным оборудованием 114 лабораторий по всей стране.

Цель проекта – повышение доступности качественных медицинских услуг для населения на уровне первичного звена здравоохранения за счет укрепления клинико-лабораторной службы. В рамках проекта планируется продолжить обеспечение лабораторий необходимыми реактивами и расходными материалами, а также оказывать техническую поддержку лабораториям Туркменистана, сообщает пресс-служба ПРООН.