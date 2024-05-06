Представители УВКБ ООН провели семинар для Аппарата Омбудсмена Туркменистана

Для сотрудников Аппарата Омбудсмена Туркменистана проведен семинар, организованный Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Семинар был нацелен на повышение потенциала сотрудников Аппарата Омбудсмена Туркменистана в вопросах безгражданства и предоставления убежища посредством ознакомления их с международными стандартами и передовыми практиками по сокращению и предотвращения безгражданства, обмена опытом в решении этих вопросов и укрепления сотрудничества между Аппаратом Омбудсмена Туркменистана и УВКБ ООН.

Семинар проводили старший советник по вопросам правовой защиты УВКБ ООН Рано Сайдумарова, советник по вопросам безгражданства УВКБ в Центральной Азии Сергей Гайна и советник УВКБ ООН по правовым вопросам Ханифа Каримиа.

Участники отметили достижения Туркменистана по присоединению к основным Конвенциям УВКБ ООН, сокращению и предотвращению безгражданства, укреплению правовых основ проводимой в этой области работы, которые определяют ведущую роль страны в искоренении безгражданства в Центральной Азии.

Представители УВКБ ООН подчеркнули важность утвержденного Президентом Туркменистана Национального плана действий по ликвидации безгражданства на 2019-2024 годы в сроки, обозначенные в рамках кампании #IBELONG для достижения глобальной цели по искоренению безгражданства, отмечает источник.