Представители УВКБ ООН провели семинар для Аппарата Омбудсмена Туркменистана

Представители УВКБ ООН провели семинар для Аппарата Омбудсмена Туркменистана

Для сотрудников Аппарата Омбудсмена Туркменистана проведен семинар, организованный Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Семинар был нацелен на повышение потенциала сотрудников Аппарата Омбудсмена Туркменистана в вопросах безгражданства и предоставления убежища посредством ознакомления их с международными стандартами и передовыми практиками по сокращению и предотвращения безгражданства, обмена опытом в решении этих вопросов и укрепления сотрудничества между Аппаратом Омбудсмена Туркменистана и УВКБ ООН.

Семинар проводили старший советник по вопросам правовой защиты УВКБ ООН Рано Сайдумарова, советник по вопросам безгражданства УВКБ в Центральной Азии Сергей Гайна и советник УВКБ ООН по правовым вопросам Ханифа Каримиа.

Участники отметили достижения Туркменистана по присоединению к основным Конвенциям УВКБ ООН, сокращению и предотвращению безгражданства, укреплению правовых основ проводимой в этой области работы, которые определяют ведущую роль страны в искоренении безгражданства в Центральной Азии.

Представители УВКБ ООН подчеркнули важность утвержденного Президентом Туркменистана Национального плана действий по ликвидации безгражданства на 2019-2024 годы в сроки, обозначенные в рамках кампании #IBELONG для достижения глобальной цели по искоренению безгражданства, отмечает источник.