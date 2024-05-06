Международный журнал «Туркменистан» посвятил спецвыпуск 300-летию Махтумкули

Издаваемый в России международный иллюстрированный журнал «Туркменистан» посвятил свой первый в этом году номер 300-летнему юбилею великого туркменского поэта-классика и мыслителя Махтумкули Фраги, пишет издание «Туркменистан: Золотой век».

Разнообразные по тематике статьи журнала раскрывают роль Махтумкули в жизни туркменского народа, художественное совершенство его поэзии, влияние идей на формирование культуры мирного диалога.

В номере опубликованы материалы российских авторов — переводчика произведений Махтумкули и литературоведа Ивана Голубничего, а также писателя Михаила Переплеснина.

Также представлены статьи туркменских авторов о жизни и творчестве поэта, отражении его образа в искусстве, публикациях на иностранных языках и уникальном музее Махтумкули.

Издание приурочено к широкому празднованию 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, чье наследие укрепляет национальное самосознание туркменского народа и вдохновляет на развитие партнерских связей с другими странами.