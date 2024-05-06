Гуманитарный вуз Туркменистана провел День открытых дверей

День открытых дверей состоялся в Международном университете гуманитарных наук и развития.

Как сообщает МИЦ, будущие абитуриенты узнали о факультетах и специальностях вуза, а также о процессе обучения и преимуществах полученного здесь образования.

Для посетителей были организованы студенческие выставки, проведены мастер-классы и обучающие игры, экскурсия по корпусам вуза.

В этом году МУНГиР отмечает 10-летний юбилей. В вузе имеется пять факультетов, которые готовят студентов по 14 направлениям специализации.

Это первое в Туркменистане высшее учебное заведение, в котором начали готовить по двухуровневой системе образования — бакалавриату и магистратуре.

Занятия в Международном университете ведутся на английском языке.

Этим мартом в Университете состоялась IV Открытая международная олимпиада по математике, в которой туркменские студенты завоевали 22 золотые медалей в индивидуальном зачете, отмечает источник.