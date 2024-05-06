В Туркменистане объявлен детский конкурс рисунков

В Туркменистане под эгидой Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова объявлен конкурс рисунков Biz – Arkadag Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri для детей до 14 лет. Положение о конкурсе опубликовано в газете «Нейтральный Туркменистан».

Мероприятие приурочено к празднованию 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Его цель — раскрыть творческие способности юных художников, воспитать у них патриотизм и поощрить интерес к искусству.

Конкурс пройдет в два этапа: сначала на местном уровне в велаятах и городах Ашхабад и Аркадаг отберут лучшие 50 работ. На финальном этапе юные таланты подготовят рисунки на темы «Красивые места моей Родины», «Наши национальные праздники», «Спорт — здоровье и высокий дух» и «Да царит мир на Земле!». Жюри оценит их по художественному оформлению, качеству, смыслу и оригинальности.

Торжественная церемония награждения победителей с вручением призов состоится 1 июня в рамках празднования Международного дня защиты детей.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Центральный совет Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули справку из школы, два экземпляра анкет (форма № 1, форма № 2), четыре фотографии 3х4, копию свидетельства о рождении и конкурсную работу в рамке размером 30х40 см по адресу: г. Ашхабад, Гарашсызлык шаёлы, д. 104.

Контактные телефоны: 44-88-55, 44-89-99.