В Туркменистане ведут работу по селекции новых сортов плодовых и винограда

В Махтумкулинском научно-производственном экспериментальном центре Туркменского сельскохозяйственного университета имени С. А. Ниязова Министерства сельского хозяйства Туркменистана в данное время ведут испытания на сортах айвы и вишни, которые выращивают в велаятах страны, а также с сортами винограда Şaserpaý, Änew, Berkarar, Galkynyş, груши Williams, Etruska, персика Samanta. Кроме того, ведется комплексная научная работа по утвержденной теме на 2024-2026 годы. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

На экспериментальном участке Центра, который занимает 734 гектара, можно встретить окультуренные и адаптированные к местным климатическим условиям сорта деревьев почти со всех континентов.

Из года в год здесь добиваются хороших результатов по выращиванию высокоурожайных сортов плодовых деревьев, которые в последствии отправляются в садоводческие хозяйства страны, а также в научно-исследовательские учреждения для дальнейшего изучения.

За прошедшие годы в Центре проведены научные испытания на 419 сортах винограда, которые были привезены из Европы, Узбекистана, Таджикистана, Ирана и других стран. Здесь произрастают сотни сортов граната, по 34 сорта айвы и груши, по 92 сорта инжира и хурмы, 137 сорта яблока, 101 сорт оливковых деревьев, 43 сорта фисташковых деревьев, 37 сортов миндаля.

Зарубежные ученые и селекционеры систематически интересуются накопленным опытом специалистов Центра. Несколько сортов хурмы, граната, инжира и винограда, адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям в результате проведенных здесь экспериментальных работ, удостоились наград на престижных международных выставках, отмечает источник.