В Ашхабаде открылась тематическая выставка работ художника Ходжамухаммета Чуриева

Выставка живописных и графических работ художника Ходжамухаммета Чуриева, посвященная 300-летнему юбилею Махтумкули Фраги, открылась в Выставочном центре изобразительных искусств столицы. Об этом сообщает издание «Туркменистан:Золотой век».

На выставке представлено 55 картин художника, написанных им с 2023 года по мотивам стихов Махтумкули, 23 картины выполнены в графике. Каждое полотно сопровождает поэтический текст, вдохновивший художника.

Художник Бердыгулы Амансахатов, выступая на церемонии открытия, отметил, что Махтумкули – это Вселенная, рассказать о которой невозможно, можно только начать рассказывать: именно это и сделал Ходжамухаммет Чуриев.

Государственная академия художеств Туркменистана вручила Х.Чуриеву подарок – обрамленное рамкой чистое полотно с набором кистей и красками — как символ того, что данную тему необходимо продолжать.

Художник Чуриев работает в метафорическом стиле, используя яркую палитру красок. Каждое его произведение – это фейерверк мыслей, цвета, сюжетных линий и фантазий, отмечает источник.