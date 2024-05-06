В Ашхабаде определили победителей студенческого творческого состязания

В Культурно-деловом центре Государственного концерна «Туркменгаз» в Ашхабаде состоялся финал популярного студенческого творческого конкурса Berkarar döwletiň täze eýýamynyň bagtyýar gerçekleri, организованного Молодежной организацией Туркменистана имени Махтумкули и Министерством образования, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Финальный этап объединил талантливых студентов из более чем 25 туркменских вузов, которые состязались в художественном чтении, выступлениях на тему девиза года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», а также в комедийных сценках и знании туркменских пословиц.

Жюри оценивало выступления участников по пятибалльной системе. Главный приз конкурса завоевал студент 5 курса факультета туркменского языка и литературы Туркменского госуниверситета им. Махтумкули Мекан Курдов.

Призерами также стали представители Туркменского сельхозуниверситета им. С.А. Ниязова, Инженерно-технологического университета им. Огуз хана, Национального института мировых языков им. Д. Азади, Института национальной безопасности, Сельхозинститута и Института экономики и управления.

Победители были награждены грамотами и ценными подарками от организаторов — Молодежной организации им. Махтумкули и Минобразования страны.