Туркменские фильмы удостоены специальных наград международного кинофестиваля в Турции

2-3 мая 2024 года в городе Измир Турецкой Республики прошел международный кинофестиваль «Туран». Организаторами творческой акции выступили Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Министерство культуры и туризма Турции.

В рамках конкурсной программы кинофестиваля были представлены 1055 фильмов из 77 стран мира. Киностудия «Туркменфильм» имени Огузхана представила на фестивале три картины – ленты «Ol Rumystany görsem» режиссера Х. Аловова, «Umyt» режиссера И. Аннамухаммедова и «Meniň kakam» режиссера А. Эебердыева.

Сразу две картины из Туркменистана «Ol Rumystany görsem» и «Umyt» были удостоены специальными наградами и дипломами жюри международного кинофестиваля «Туран».

Документальная лента «Ol Rumystany görsem», посвященная 300-летнему юбилею выдающегося поэта и философа Махтумкули Фраги была снята туркменскими кинематографистами в Турецкой Республике. Туркменская картина глубоко и емко раскрыла образ великого поэта и мыслителя не только на национальном уровне, но и среди ценителей киноискусства всего мира.

Документальный фильм «Ol Rumystany görsem» был показан в рамках программы международного кинофестиваля.

Также, организаторы кинофестиваля вручили награду творческому объединению «Туркменфильм» имени Огузхана за вклад в культуру тюркских народов.