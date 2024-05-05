Туркменские студенты ознакомились с энергоэффективными технологиями

3 мая для студентов Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций и Туркменбашинского морского среднего профессионального училища был проведён цикл лекций по вопросам энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии. В качестве спикеров приняли участие специалисты ПРООН в Туркменистане.

Лекции были проведены с целью повышения осведомленности и знаний по теме внедрения инновационных энергоэффективных технологий, а также для обсуждения роли транспортного сектора в энергетической области.

За лекциями последовал круглый стол по вопросам устойчивой энергетики, предоставивший преподавателям и студентам интерактивную платформу для обсуждения современных проблем и поиска решений в области устойчивой энергетики, сообщается в пресс-релизе ПРООН.

Лекции стали одним из мероприятий, проведенных в рамках совместной инициативы «Дни устойчивой энергетики в Туркменистане», организованной проектом Программы развития ООН (ПРООН) «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе» и проектом, финансируемым Европейским Союзом (ЕС) «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии (SECCA)», Министерством энергетики Туркменистана и хякимликом города Туркменбаши, при содействии Министерства охраны окружающей среды Туркменистана.

Проект «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе» направлен на содействие развитию устойчивых городов и снижение негативных последствий роста городов в стране, таких как сокращение выбросов парниковых газов и загрязнение воздуха, внедрение сокращения потребления энергии, совершенствование экологического мониторинга и устойчивого управления отходами, развитие устойчивого транспорта в рамках усилий страны по достижению целей социально-экономического развития.