Туркменские компании приглашены на первую международную выставку-ярмарку детских товаров

Компания «TurkmenExpo» объявила о проведении первой в Туркменистане международной выставки-ярмарки товаров и услуг для детей «Kids Expo: всё для детей». Мероприятие состоится с 19 по 22 августа в выставочном центре Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

Организаторы приглашают туркменские компании и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере детского обслуживания и товаров, принять участие в выставке. Kids Expo станет новой платформой для представления инновационных детских продуктов и услуг, расширяя возможности местного рынка.

Для регистрации в качестве участника необходимо заполнить онлайн-форму или связаться с организаторами по телефону +99362006200.

Выставка-ярмарка «Kids Expo» призвана способствовать развитию туркменского рынка детских товаров и услуг, а также продвижению новейших достижений в этой области.