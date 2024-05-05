Туркменская делегация принимает участие в 57-ой встрече АБР в Тбилиси

Туркменская делегация, возглавляемая Заместителем председателя Центрального банка Туркменистана М. Ораздурдыевым, принимает участие в 57-ой Ежегодной встрече Азиатского банка развития (АБР).

Форум, проходящий под лозунгом «Мост в будущее», впервые проходит в Тбилиси с 2 по 5 мая 2024 года. В нем участвуют около 4 тысяч делегатов из 68 стран-членов АБР, включая президента АБР Масацугу Асакаву, министров финансов, управляющих центральными банками, высокопоставленных правительственных чиновников, а также представителей частного сектора, научных кругов и средств массовой информации.

Участники встречи обсуждают ключевые проблемы развития, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом, включая изменение климата, искусственный интеллект, зеленую глобализацию, экономический ландшафт, региональное сотрудничество и другие вопросы.

Особое внимание уделяется активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Туркменистаном и Грузией. Отмечен значительный рост товарооборота между двумя странами за первый квартал 2024 года.

В рамках форума проходят различные мероприятия, семинары и презентации.